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محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح

07:15 ص الخميس 11 فبراير 2021
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي رئيس أركان قيادة المنطقة المركزية وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 42 قرية تابعة لمراكز الصف وأطفيح.

أحمد راشد الصف أطفيح الجيزة

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