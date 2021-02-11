توقف الآن.. الصحة: "السيجارة تخنق الرئة وتمنع الأكسجين اللازم لنمو وظائف الأعضاء

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن عدة نصائح للمدخنين بالإقلاع عن التدخين حفاظا على الصحة.

وقالت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "السيجارة تخنق رئتيك وباقي الأجهزة الأخرى وتمنع عنهم الأكسجين اللازم لنمو وظائفهم على النحو السليم، حافظ على صحتك وتوقف عن التدخين الآن".