أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

توقف الآن.. الصحة: "السيجارة تخنق الرئة وتمنع الأكسجين اللازم لنمو وظائف الأعضاء

02:31 ص الخميس 11 فبراير 2021
توقف الآن.. الصحة: "السيجارة تخنق الرئة وتمنع الأكسجين اللازم لنمو وظائف الأعضاء

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن عدة نصائح للمدخنين بالإقلاع عن التدخين حفاظا على الصحة.

وقالت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "السيجارة تخنق رئتيك وباقي الأجهزة الأخرى وتمنع عنهم الأكسجين اللازم لنمو وظائفهم على النحو السليم، حافظ على صحتك وتوقف عن التدخين الآن".

السيجارة تخنق الرئة وتمنع الأكسجين اللازم لنمو وظائف الأعضاء copy

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية السجائر التدخين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا