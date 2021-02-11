توقف الآن.. الصحة: "السيجارة تخنق الرئة وتمنع الأكسجين اللازم لنمو وظائف الأعضاء
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن عدة نصائح للمدخنين بالإقلاع عن التدخين حفاظا على الصحة.
وقالت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "السيجارة تخنق رئتيك وباقي الأجهزة الأخرى وتمنع عنهم الأكسجين اللازم لنمو وظائفهم على النحو السليم، حافظ على صحتك وتوقف عن التدخين الآن".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان