بقيمة 500 ألف دولار.. الحكومة توافق على منحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
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