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برلماني: فعاليات التدريب المصري- الإفريقي بتكنولوجيا المعلومات يسرع خطوات التنمية إفريقيًّا

04:44 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
برلماني: فعاليات التدريب المصري- الإفريقي بتكنولوجيا المعلومات يسرع خطوات التنمية إفريقيًّا

حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن الدورة التدريبية الثانية للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تجرى فعالياتها هذا الأسبوع، بمشاركة 12 دولة إفريقية، تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص مصر على الإسراع في خطوات التنمية بالقارة السمراء.

وأضاف توفيق، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن تلك الدورة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرامية إلى بناء الكوادر البشرية الإفريقية في مجال تنظيم الاتصالات، وتبادل الخبرات والممارسات الفنية والتجارية مع نظرائهم بأجهزة الاتصالات في القارة الإفريقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: أيضاً تتماشى تلك الفعاليات مع توجهات الدولة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في استعادة متانة علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، من خلال تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية ذلك التعاون بين دول القارة الواحدة، الذي يستهدف تنمية دول القارة.

وأشار توفيق إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة حاليًّا التي حققت فيها مصر نجاحًا كبيرًا، وتسعى بدورها لنقل خبراتها فيه إلى الدول الإفريقية، لا سيما أنه من القطاعات التي تساعد على الإسراع من خطوات التنمية بمختلف الدول، متابعًا: بل أصبح ذلك القطاع من القطاعات التي يعتمد عليها في تصنيف تنمية الدول.

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