Masrawy logo white

"اتهام في ذمة ناس محترمة".. سجال وتراشق بين ميدو وفايق وإبراهيم سعيد

04:33 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
"اتهام في ذمة ناس محترمة".. سجال وتراشق بين ميدو وفايق وإبراهيم سعيد

ابراهيم فايق وإبراهيم سعيد

كتب- محمد سامي:

احتدم سجال وتراشق بالألفاظ بين الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور التالتة"، وإبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق؛ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب تغريدة للأول أشاد فيها بالجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ورد إبراهيم سعيد على تغريدة إبراهيم فايق، قائلًا: "انت علشان التشكيل بيتبعت لك قبلها بيومين لازم يبقى مدرب كبير"، وهو ما رفضه فايق، ورد عليه: "ده اتهام في ذمة ناس محترمة وكبيرة، ولو عندك مشكلة شخصية مع حد في الجهاز يبقى ده رد فعلك، ولو عندك مشكلة مع الأداء انتقدهم فنيًّا دون تشويه".

ودخل أحمد حسام ميدو على خط التراشق بين الثنائي، وعلق قائلا: "أنا عارف من بيديك التشكيل يا إبراهيم"؛ ما دفع إبراهيم فايق للرد عليه قائلًا: "مابتجبش منه ليه يا نجم؟!"، فرد ميدو: "عندي حاجات أهم"؛ ليستنكر إبراهيم فايق قائلًا: "أوت دي يا نجم.. امسحها واكتب تويتة تانية".​

1

2

إبراهيم سعيد إبراهيم فايق كارلوس كيروش أحمد حسام ميدو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وتأثير عدوى أوميكرون الشديدة على الأطفال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا