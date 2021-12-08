"اتهام في ذمة ناس محترمة".. سجال وتراشق بين ميدو وفايق وإبراهيم سعيد

كتب- محمد سامي:

احتدم سجال وتراشق بالألفاظ بين الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور التالتة"، وإبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق؛ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب تغريدة للأول أشاد فيها بالجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ورد إبراهيم سعيد على تغريدة إبراهيم فايق، قائلًا: "انت علشان التشكيل بيتبعت لك قبلها بيومين لازم يبقى مدرب كبير"، وهو ما رفضه فايق، ورد عليه: "ده اتهام في ذمة ناس محترمة وكبيرة، ولو عندك مشكلة شخصية مع حد في الجهاز يبقى ده رد فعلك، ولو عندك مشكلة مع الأداء انتقدهم فنيًّا دون تشويه".

ودخل أحمد حسام ميدو على خط التراشق بين الثنائي، وعلق قائلا: "أنا عارف من بيديك التشكيل يا إبراهيم"؛ ما دفع إبراهيم فايق للرد عليه قائلًا: "مابتجبش منه ليه يا نجم؟!"، فرد ميدو: "عندي حاجات أهم"؛ ليستنكر إبراهيم فايق قائلًا: "أوت دي يا نجم.. امسحها واكتب تويتة تانية".​