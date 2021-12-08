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الموت يفجع الإعلامية شافكي المنيري

07:51 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الموت يفجع الإعلامية شافكي المنيري

شافكي المنيري

كتب - محمد سامي:

أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى والفضائية المصرية، وفاة والدتها أثناء وجودها في لندن مع شقيقها الذي يعاني من أزمة طبية ويعالج هناك.

كتبت المنيري عبر صفحتها على "فيسبوك": "قلبي موجوع حزينة جدًا مكسوره .. توفيت ماما منذ قليل وللأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة دعواتكم معنا نفسي أكون معها بأي طريقة.. يارب".​

شافكي المنيري برنامج بيت للكل حالة وفاة

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