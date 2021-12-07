محور بديل.. محافظ الجيزة يتفقد طريق كفر غطاطي

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، مسار طريق كفر غطاطي الواقع أسفل الطريق الدائري للبدء في أعمال رفع كفائته وتطويره وربطه بطريق المنصورية لاستغلاله كمحور مروري بديل للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي ونزلة الطريق الدائري والمتجه لشوارع فيصل والهرم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استعدادا لغلق الطريق أمام المتحف المصري الكبير لبدء تنفيذ محطة مترو الأنفاق بذلك القطاع ضمن مراحل تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأكد المحافظ، خلال جولته مع مسئولي الهيئة القومية لمترو الأنفاق، على ضرورة القيام بتطوير ورفع كافة الطريق بشكل شامل قبل الشروع في غلق الطريق أمام المتحف الكبير.

وأشار راشد، إلى تدعيم وتدبيش الأرصفة الموجودة على جانبي الطريق لمراعاة عوامل الاستدامة ولكي تتحمل حجم الحركة المرورية خلال فترة الغلق إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية الموجودة بالمنطقة.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مسئولي الهيئة العامة لمترو الإنفاق وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أية عقبات قد تواجههم لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في خلال فترة وجيزة لما لذلك من أهمية بالغة كأحد المحاور المرورية البديلة واستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عند تنفيذ أعمال الغلق.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لدراسة أماكن التغطية التي يمكن استغلالها لتوسعة نهر الطريق مما يسهم في تيسير الحركة المرورية للمنطقة وخدمة المواطنين.

وشدد على حي الهرم بضرورة مراجعة خطوط التنظيم، ورفع كافة أوجه التعديات الموجودة بالطريق لتوسعته واستغلاله بشكل أمثل، موجها بسرعة رفع كفاءة الإنارة وتهذيب الأشجار الموجودة بطول الطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء شريف ليل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ورئيس حي الهرم ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة.