للراغبين في العمرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز الرحلة؟

كتب- يوسف عفيفي:

يبحث من يرغب في السفر لأداء مناسك العمرة، عن الأوراق المطلوبة للتقديم لحجز برنامج العمرة، عقب فتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية.

ويرصد "مصراوي" في الأوراق المطلوبة لحجز برنامج العمرة على النحو التالي:

أولا- الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

ثانيا- الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تستغرق وزارة الداخلية المصرية 3 أيام لاستخراج الجواز وطبعه وتسليمه لطالبه.



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