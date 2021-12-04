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تحذير جوي عاجل من الأرصاد لمطار القاهرة بشأن طقس الأحد

10:22 م السبت 04 ديسمبر 2021
تحذير جوي عاجل من الأرصاد لمطار القاهرة بشأن طقس الأحد

مطار القاهرة - أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إنذارًا جويًا عاجلًا، مساء اليوم السبت إلى مطار القاهرة الدولي، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، ومن المتوقع أن تسود حالة من الطقس غير المستقر الأحد، على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتمتد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد الأحد رياحًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45 : 55 وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن هناك غرفة ومركز عمليات في مطار القاهرة يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلًا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وتم التشديد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بحالة الطقس.

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