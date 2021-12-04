24 إردبًا للفدان.. الزراعة" تكشف مراحل تطوير مصاطب القمح

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد جاد، مدير الحملة القومية لزراعة القمح، إن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مع تحقيق أقل تكلفة، موضحاً أن زراعة مصاطب القمح توفر 25% من مياه الري.

وأضاف جاد في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن زراعة المصاطب توفر 35% من التقاوي المضافة، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة تقترب من مليون فدان.

وأضاف مدير الحملة القومية لزراعة القمح أن الوزارة توفر ماكينة زراعة مصاطب لتشجيع المزارع وعمل نموذج جيد يحتذى به في زراعة المصاطب وتسوية الأرض قبل الزراعة بالليزر بالمجان.

ولفت جاد إلى أن حقول الإرشاد التي تتم عبر زراعة المصاطب تعطي إنتاجية 24 إردبًا بدلاً من 19 إردبًا في الفدان المنزرع من قِبل المزارع، مؤكداً أن زرعة المصاطب لا تتم إلا في الأراضي القديمة.

وأشار مدير الحملة القومية لزراعة القمح إلى أن زراعة المصاطب تجعل القمح أقوى ويتحمل التغيرات المناخية ويقاوم كثرًا من الأمراض، مضيفًا أنه يعطي قشًّا وحبوبًا ذات جودة أفضل وبتكلفة أقل من الزراعة التقليدية؛ حيث تعد محافظتا القليوبية والشرقية هما الأبرز.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تسعى للتوسع في مساحة القمح بزراعة 3.6 مليون فدان هذا العام.