من الولادة حتى سنة ونصف.. ننشر جداول جميع التطعيمات للأطفال - صور

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان جدول تطعيمات الأطفال من الولادة وحتى عمر سنة ونصف.

ونوهت الوزارة، في منشور توعوي لها، بأنه ستنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 4 أيام لتطعيم وتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وجاءت جداول التطعيمات على النحو التالي: