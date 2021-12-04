التعيين أو عودة الرسوم.. برلماني يطالب "التعليم" بالكشف عن وضع الـ36 ألف معلم

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف الشبراوي أبوالعلا، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بضرورة الكشف عما انتهت إليه مسابقة الـ 120 ألف معلم، لاسيما أن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجزًا في عدد المعلمين، منوهًا بأنه يجب على الوزارة إما تعيينهم وإما عودة الرسوم والمصاريف التي تكبدوها.

وطالب عضو مجلس النواب بتنفيذ تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن مسابقة 120 ألف معلم وإداري وعامل البوابة الإلكترونية للتوظيف، ويأتي ذلك بعدما شهد العام الدراسي أزمة نقص المعلمين في المدارس والتي ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مديري المدارس عاجزين عن توفير بدائل.

وأوضح أبوالعلا أن وزارة التعليم قامت بإنشاء البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز وليس بقصد جمع البيانات والمعلومات عن المتقدمين للرجوع إليها وقت الحاجة، ولذلك قام المعلمون بتقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة بالتعدين بناءً على هذا الإعلان، التي لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة.

وقال النائب: ماذا فعلت الوزارة بشأن وضع الـ36 ألف مدرس غير المعينين؛ خصوصاً في ظل وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم، وكان من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد؛ خصوصًا أن الذين تم اختبارهم مؤهلون وجاهزون لسد العجز، وفي نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبوالعلا: تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020 .

وأشار النائب إلى أن توفير التابلت في العملية التعليمية "شيء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها إنترنت بخلاف صيانة التابلت، وهو ما تسبب في إرهاق أولياء الأمور.​