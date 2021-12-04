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"هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟" مبروك عطية يجيب

09:45 ص السبت 04 ديسمبر 2021
"هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟" مبروك عطية يجيب

الدكتور مبروك عطية

(مصراوي):

نشر الدكتور مبروك عطية، فيديو على موقع يوتيوب، حول سؤال تلقاه من إحدى السيدات، يقول نص السؤال؛ "هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟".

وأجاب عطية على السؤال قائلًا: "عشقك لممثل حال كونه ممثلًا يؤدي دوره ببراعة وإتقان ويؤثر في الملايين، ولم تقابليه ولم تفعلي معه خطيئة، فلا يحاسبك الله على ذلك".

وأضاف عطية: "إذا كان هذا هو الورع؛ خشية أن ينالك ذنب كونك عشقت ممثلا فعليك أن توجهي عشقك الناحية الأخرى، صوب الرجل الذي يكد ويعرق ليوفر لك احتياجاتك؛ خلي حبنا وعشقنا لبيوتنا؛ وامنحي زوجك نفسك الاهتمام".

وأكمل: "الله لا يحاسب على ما في النفس طالما لم ترتكب الجوارح فضيحة، فالله أرحم وأعظم من ذلك، وعلى العباد أن يطهروا ما في أنفسهم تطهيرا، وعلينا ألا نتمادى في مثل هذه الأمور حتى لا تتطور المسائل، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ليتخلص من أسوأ ما فيها".

الفيديو..

مبروك عطية الافتاء الشيخ مبروك عطية

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