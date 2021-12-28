مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة


(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، الموافق 24 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:16 صباحًا
أذان الظهر 11:55 صباحاً
أذان العصر 2:43 مساءً
أذان المغرب 5:02 مساءً
أذان العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:22 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 2:45 مساءً
موعد أذان المغرب 5:03 مساءً
موعد أذان العشاء 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً
موعد أذان العصر 2:37 مساءً
موعد أذان المغرب 4:57 مساءً
موعد أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
موعد أذان العصر 2:46 مساءً
موعد أذان المغرب 5:08 مساءً
موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

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