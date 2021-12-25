وزيرة الهجرة تشهد احتفالية الكريسماس بدار الأوبرا المصرية

كتب– أسامة علي:

شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفالية فريق كورال أم النور، بمناسبة "الكريسماس"، في دار الأوبرا المصرية، بدعوة من فريق الكورال، بقيادة الدكتور سعد إبراهيم.

من ناحيتها أعربت مكرم، عن تمنياتها لكل المصريين والعائلات بالخارج والداخل بعام جديد تسوده السعادة ويتحقق فيه الرخاء لوطننا الحبيب، موجهة الشكر لفريق الكورال لما قدموه من ليلة موسيقية ودينية رائعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن احتفالية الليلة تعكس روح المحبة والإخاء الوطني، حيث تمازجت الأغاني الوطنية والترانيم بحضور مصري أصيل دون تفرقة، ما يؤكد وحدة النسيج الوطني، وروح المحبة على أرض مصر، مجمع الأديان منذ فجر التاريخ.

وأكدت وزيرة الهجرة أن احتفالات هذا العام تأتي وسط الأمن والأمان، في الجمهورية الجديدة، وقيادة حكيمة تشهد بنفسها الاحتفالات داخل الكاتدرائية، ما يبعث الفرحة في قلوبنا.

قدم الفنانون المشاركون في الحفل باقة من الأغاني الوطنية والترانيم الروحية، كما تضمنت عددًا من الترانيم العالمية والأفريقية، والأغاني الوطنية التراثية.

شهدت فعاليات الحفل تكريما للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لاختيارها ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا خلال العام 2021؛ تقديرا لدورها في خدمة الوطن وربط المصريين بالخارج ببلدهم.



