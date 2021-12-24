سجل الآن.. وظائف جديدة في ليبيا (مهن ومرتبات)

مصراوي

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا عقب إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل والتأهيل الليبية، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.

رابط التقديم

وأضاف وزير القوي العاملة، أنه على الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي : https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob ، مشدد على أن قبول المتقدمين على المهن المشار إليها ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

المهن المطلوبة

وقال سعفان وفقا لبيان الوزارة، الجمعة، إن المهن المطلوبة هي أخصائي عظام، وجراحة عظام، واثنان أخصائي أشعة تشخيصية، واثنان أخصائي عيون، واثنان أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاصيين إسعاف وطواريء، و4 أخصائيين جراحة عامة، و4 أخصائيين طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيين باطنة.

وأضاف أن المهن المطلوبة شملت أيضا 4 أطباء اختصاصي عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيين تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

الشروط المطلوبة

وأوضح أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

المرتبات

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، آخر إجراءات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار، والرواتب المتوقعة.

وقال إمام لمصراوي، إن رواتب العمالة المصرية التي تتجه للعمل في ليبيا ستكون بالدولار، لتقترب من نظيرتها في دول الخليج العربي، على أن تختلف حسب المؤهل العلم

وتابع إمام: "العمالة غير الماهرة لن تقل عن 500 دولار في الشهر، والعمالة الماهرة تتخطى 1000 دولار، فيما تصل رواتب المهندسين إلى 1500 دولار، ويمكن أن تتخطى 2000 دولار في الشهر.

وأضاف: "هذا سيكون له عائد إيجابي كبير على مبالغ تحويلات المصريين في الخارج والتي وصلت إلى 27 مليار دولار عام 2020، متوقعا أن يزيد هذا المبلغ ويتضاعف خلال الفترة المقبلة

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