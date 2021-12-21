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تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 في القاهرة والمحافظات

03:30 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 21/12/2021، الموافق 17 جمادي الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

- مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:13 صباحًا

أذان الظهر 11:52 صباحاً

أذان العصر 2:40 مساءً

أذان المغرب 4:59 مساءً

أذان العشاء 6:22 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:20 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً

موعد أذان العصر 2:35 مساءً

موعد أذان المغرب 4:54 مساءً

موعد أذان العشاء 6:17 مساءً.

- مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً

موعد أذان العصر 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

للمزيد من التفاصيل..

https://www.masrawy.com/Islameyat/Prayer-Times#Nav-PrayerTimes

الصلاة مواقيت الصلاة أذان العصر أذان الظهر أذان الفجر أذان المغرب أذان العشاء

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