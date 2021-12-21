تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 في القاهرة والمحافظات
كتب- أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 21/12/2021، الموافق 17 جمادي الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
- مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:13 صباحًا
أذان الظهر 11:52 صباحاً
أذان العصر 2:40 مساءً
أذان المغرب 4:59 مساءً
أذان العشاء 6:22 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:20 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد أذان العصر 2:42 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء 6:25 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
موعد أذان العصر 2:35 مساءً
موعد أذان المغرب 4:54 مساءً
موعد أذان العشاء 6:17 مساءً.
- مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً
موعد أذان العصر 2:44 مساءً
موعد أذان المغرب 5:05 مساءً
موعد أذان العشاء 6:23 مساءً
للمزيد من التفاصيل..
https://www.masrawy.com/Islameyat/Prayer-Times#Nav-PrayerTimes
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