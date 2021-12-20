كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق زويل ضمن أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمدينة، وذلك بدءا من طريق الواحات وحتى مشروع تنفيذ 266 عمارة إسكان اجتماعي.

وأكد الجهاز أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الطريق وأعمال الزراعات وتنفيذ بالوعات صرف المطر، وسيتم استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق تباعا لتشمل كافة أنحاء المدينة.

وشدد المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، بسرعة نهو الأعمال بالجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.