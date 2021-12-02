اتصالات الشيوخ: الترددات الجديدة لخدمات المحمول تقضي على ضعف الشبكات



كتب- نشأت علي:

قال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات البدء بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول، خطوة هامة في حل مشكلات سوء الشبكة التي تعاني منها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار "توفيق" في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وخصوصًا في الصعيد والمناطق النائية، تعاني أشد المعاناة من ضعف الشبكة سواء في الاتصالات أو خدمات الإنترنت.

وأكد البرلماني، أن ضعف الاتصالات والإنترنت يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، قائلا: ليس من المعقول والدولة تمضي قدمًا نحو التحول الرقمي، وهناك مشكلة في أول أسباب نجاح التجربة وهي خدمات الاتصالات.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن بدء العمال بالترددات الجديدة لشركات الاتصالات العاملة في مصر، سيكون له مردود إيجابي كبير في التحسن التدريجي للخدمات المقدمة.

وشدد النائب حسانين توفيق، على أهمية أن تغطي تلك الترددات كافة المناطق على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير كافة السبل التي من شأنها حل مشكلات الاتصالات والانترنت ومن بينها إقامة شبكات تقوية وغيرها.