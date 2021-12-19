الجيزة: تعطيل الدراسة غدًا في مدراس المحافظة لسوء الأحوال الجوية

كتب- محمد عمارة:

أعلن مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة.

يأتي هذا عقب قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .