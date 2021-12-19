البابا تواضروس يبحث مع مجلس كنيسة العذراء بالشروق مشروعي كنيسة ومدرستين جديدتين

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجلس كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق.

وعرض مجلس الكنيسة على قداسته مشروعي الكنيسة والمدرسة الجديدتين المزمع إنشاؤهما في مدينة الشروق، حيث بارك قداسة البابا المشروعين متمنيًا للمجلس وللخدمة في مدينة الشروق النمو والثبات. بحسب بيان.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الأول، المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي ومديرى إدارات الديوان حيث قدمت كل إدارة التقرير السنوي الخاص بها، وكذلك الرؤية المستقبلية للعمل بكل إدارة خلال السنة المقبلة ٢٠٢٢