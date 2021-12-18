أين اكتشفت "الصحة" الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد؟

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه تم اكتشاف الحالات الثلاث المصابة بمتحور أوميكرون، من بين عدد من القادمين من جنوب أفريقيا الذين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا والبالغ عددهم 26 مريضاً، في مطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر، إنه تم نقل الحالات الثلاث المصابة بمتحور كورونا الجديد، عبر سيارات إسعاف مجهزة ومزودة بأطقم طبية مُدربة، من مطار القاهرة إلى مستشفى حميات العباسية بالقاهرة، بجانب باقي الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعزلهم في عنبر منفصل.

وأكد المصدر أنه تم التعامل طبيا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين للحالات التي تم اكتشافها أمس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وبحسب المصدر، فإن اكتشاف الحالات المصابة بمتحور أوميكرون الجديد، تزامن مع رصد إصابات عدد من الركاب الأجانب القادمين إلى مصر، بعد إجراء التحليل السريع لهم، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإعادتهم إلى دولهم.

ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

يأتي ذلك تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور ، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما تدعو المواطنين بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.