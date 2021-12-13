حسن المستكاوي يعلن إصابته بفيروس كورونا: "دعواتكم"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، إصابته بفيروس كورونا، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، مطالبًا متابعيه على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالدعاء له بالشفاء.

وكتب المستكاوي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كورونا الحمد لله أولًا وأخيرًا.. في الطريق إلى المستشفى دعواتكم".

وكان المستكاوي أعلن منذ أيام إصابة الإعلامي إبراهيم حجازي، بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى للعلاج.​