وفد برئاسة وزير الإسكان يغادر إلى الأردن للمشاركة في الدورة الـ٣٨ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

غادر اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة متجها إلى الأردن على رأس وفد مصري رفيع المستوى، لتمثيل جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذا المشاركة بالمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار " نحو مدن مرنة قادرة على الصمود تحديات .... وفرص "، والمقرر عقدهما بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من غد الثلاثاء الموافق 14/12/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 16/12/2021 .

ويضم الوفد المصري اللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - المشرف على مكتب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه من المقرر أن يلقي الدكتور عاصم الجزار، كلمة افتتاحية في اجتماع الدورة ٣٨ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يشير فيها إلى

جهود المجلس خلال دوراته السابقة في مجال تعزيز آليات التعاون العربي المشترك وتوحيد الرؤية المشتركة تجاه القضايا والتحديات التي تتعلق بالإسكان والتنمية العمرانية.

وأضافت وكيل أول الوزارة، أنه في إطار أعمال المجلس، سيتم تقديم عرض مرئي حول مشروع الإسكان الاجتماعي وأساليب تمويله باعتباره المشروع الأضخم لتوفير ما يقرب من 1.3 مليون وحدة سكنية، كما أنه من المقرر أن يتم استعراض أهم المستجدات بشأن الدراسة التي تعدها مصر بالتعاون مع الدول العربية بعنوان "التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية "، والطلب من الدول العربية لإبداء الملاحظات حول الدراسة تمهيداً لعرضها على المجلس القادم في صورتها النهائية.

ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن الوفد المصري سيشارك في فعاليات المنتدى، والذي ستعقد جلساته الافتتاحية صباح يوم الأربعاء ضمن الفعاليات، تحت رعاية السيد/ بشر هاني الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، والمهندس يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين، لافتة إلى أنه من المقرر أيضاً أن يلقى الدكتور عاصم الجزار، كلمة في افتتاح المنتدى يشير فيها إلى الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سبيل توفير السكن الملائم لكل مواطن وتطوير السياسات والنظم والتشريعات ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم.

واوضحت، أنه من المقرر أن يشارك الوفد في عدة جلسات ومحاور بالمنتدى حول التخطيط الحضري، وصمود المدن، حيث سيتم تقديم عروض مرئية بعنوان "قدرة المدن الجديدة على التكيف والصمود في ظل تطور البيئة التكنولوجية"، وبعنوان "التشريعات الحضرية لإدارة وتنظيم واستدامة نمو المدن"، وبعنوان "نحو المدن المستدامة المرنة الذكية لتحسين جودة الحياة" ، وبعنوان "تحسين وتحفيز التفاعل والتكامل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة" مشيرة إلى أنه بنهاية المنتدى سيتم إطلاق اعلان عمان كنتاج للتوصيات التي اسفر عنها المنتدى من خلال جلساته ومحاوره.