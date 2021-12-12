Masrawy logo white

​مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
​مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 12/12/2021، الموافق 8 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:08 صباحًا
أذان الظهر 11:48 صباحًا
أذان العصر 2:37 مساءً
أذان المغرب 4:57 مساءً
أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:15 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا
موعد أذان العصر 2:40 مساءً
موعد آذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:05 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:44 صباحًا
موعد أذان العصر 2:32 مساء
موعد أذان المغرب 4:52 مساء
موعد أذان العشاء 6:14 مساء


مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 04: 56 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا
موعد أذان العصر41 : 2 مساء
موعد أذان المغرب 5:02 مساء
موعد أذان العشاء 6:20 مساء

لمعرفة مواقيت الصلاة:
مواقيت الصلاة محافظات مصر القاهرة أذان الفجر أذان الظهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -"49 حالة وفاة".. الصحة تصدر بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا