حدث في 8 ساعات| مصير بطاقات التموين القديمة وآخر شروط السفر للسعودية للعمرة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يعقد اجتماعًا لبحث استعدادات مؤتمر COP27، تشييع جنازة شوقي السيد من مسجد المشير، الكشف عن مصير بطاقات الدعم التموينية القديمة، اختيار المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق كأفضل مشروع نقل خلال 2021
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
الصحة: 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين
-
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات
-
رئيس الوزراء يوجّه بحصر مواقف السرفيس في المحافظات ووضع خطة لتطويرها
-
موسم العمرة.. اعرف آخر شروط السفر للسعودية لأداء المناسك
-
دور المرأة في المجال النووي.. مؤتمر الطاقة الذرية بأسوان يناقش 13
-
التغيرات المناخية.. السيسي يعقد اجتماعا لبحث استعدادات مؤتمر COP27
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان