حدث في 8 ساعات| مصير بطاقات التموين القديمة وآخر شروط السفر للسعودية للعمرة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يعقد اجتماعًا لبحث استعدادات مؤتمر COP27، تشييع جنازة شوقي السيد من مسجد المشير، الكشف عن مصير بطاقات الدعم التموينية القديمة، اختيار المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق كأفضل مشروع نقل خلال 2021

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: