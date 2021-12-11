Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| مصير بطاقات التموين القديمة وآخر شروط السفر للسعودية للعمرة

07:36 م السبت 11 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| مصير بطاقات التموين القديمة وآخر شروط السفر للسعودية للعمرة

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يعقد اجتماعًا لبحث استعدادات مؤتمر COP27، تشييع جنازة شوقي السيد من مسجد المشير، الكشف عن مصير بطاقات الدعم التموينية القديمة، اختيار المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق كأفضل مشروع نقل خلال 2021

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي شروط العمرة قيود السفر السعودية طارق شوقي مصطفى مدبولي مواجهة الأمطار

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على موعد مباراة تونس ومصر في نصف نهائي كأس العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا