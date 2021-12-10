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رضا حجازي: حياة كريمة ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان في مصر

10:28 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
رضا حجازي: حياة كريمة ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان في مصر

الدكتور رضا حجازى

كتب– أسامة علي:

احتفل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، باليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وقال حجازي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "تحتفل بلدان العالم باليوم العالمى لحقوق الإنسان وذلك فى ذكرى إصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بموجب قرار الأمم المتحدة فى العاشر (10) من ديسمبر عام والذي جاء شعاره هذا العام " المساواة - الحد من التفاوتات والدفع قدماً بإعمال حقوق الإنسان "

وأضاف نائب الوزير، أن مصر قد شاركت دول العالم بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة - الكرامة الإنسانية - العدالة الاجتماعية، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، و هذا ما تبناه مشروع حياة كريمة حيث يعد أحد مؤشرات اهتمام الدولة بالعدالة والكرامة الانسانية وترجمة حقيقية لحقوق الإنسان

رضا حجازي وزارة التربية والتعليم حقوق الإنسان اليوم العالمى لحقوق الإنسان

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