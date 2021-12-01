إيديكس 2021.. مجموعة إيدج تتمتع بمشاركة ناجحة جناح الإمارات

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:



أعلنت مجموعة إيدج عن مشاركة ناجحة للغاية في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن إيديكس لهذا العام، والذي انعقد في العاصمة المصرية.

وتتمتع إيدج بحضور كبير داخل جناح دولة الإمارات في الحدث الذي يختتم في 2 ديسمبر.

وقد استقبل الجناح آلاف العملاء المحتملين والعديد من الوفود رفيعة المستوى أبرزها وفد الرئاسة المصري.

وعرض جناح إيدج مجموعة واسعة من حلول ومنتجات وخدمات الصناعات الدفاعية المتطورة التي تقدمها 10 من شركاتها تغطي مجالات الأنظمة المستقلة، والذخائر الموجهة بدقة، والحرب الإلكترونية، والاستخبارات، والأنظمة البحرية، والأنظمة البرية، وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

وقد أطلقت ايدج مؤخرًا 13 منتجًا متطورًا جديدًا في السوق، لتضاف إلى 20 مجموعة منتجات رئيسية أطلقتها على مدار العامين منذ إنشائها في نوفمبر 2019، ولديها 40 منتجًا وحلولًا أخرى قيد التطوير.

واشتمل جناح إيدج على عروض للمنتجات والحلول المحلية المتقدمة التالية:

• الطائرات بدون طيار شادو 25 وشادو 50 من هالكن

• سلسلة ثاندر وعائلة ديزيرت ستينغ من الصواريخ الموجهة بدقة من هالكن

• صواريخ سكاي نايت وناسف من هالكن

• طائرة قرموشة بدون طيار من أداسي

• أنظمة الذخائر الموجهة راش 1M، وراش 2M، وراش 2H من أداسي

• سلسلة QX من الطائرات بدون طيار من أداسي

• مركبة عجبان 440 ومركبة جيس سداسية الدفع من نمر

• مجموعة الأسلحة الصغيرة بما في ذلك بندقية هجومية من طراز CAR 816 وبندقية قنص CSR 338 من كاراكال

• حلول الحرب الإلكترونية من سيجنال

• حلول الأمن الاستخباراتي من بيكن رد

• نماذج مصغرة لسفن الدوريات البحرية زورق الاشتباك الساحلي 160 وفلج 3 و 36 فليكس من أبوظبي لبناء السفن

• عرض تفاعلي لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية من أمرك



وتتصدر إيدج عملية إنشاء وتصنيع حلول التكنولوجيا المتقدمة في الدفاع وفي المجالات المدنية وتلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الدولي.

وتواصل المجموعة تنفيذ أجندتها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة للمساعدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للصناعات المستقبلية، وتعزيز المنتجات والخدمات المتفوقة للتصدير على مستوى العالم. ويعدّ إيديكس منصة مثالية يمكن من خلالها الترويج لمجموعة إيدج من المنتجات والحلول المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية القارة الأفريقية، ويقع جناح إيدج في HALL 3-C30.

نبذة عن إيدج

إيدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره.

تعمل إيدج على تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق، بسرعة وكفاءة أكبر.

تضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد عن 13000 موظفا من ألمع العقول، وتتمحور خبرات الشركة في خمسة قطاعات أساسية: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

ومن مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثل إيدج حافزاً رئيسياً للتغيير، ومن شأنها أن تحدث ثورة في القطاع الدفاعي وأن تغير مبادئ العمل في هذا القطاع.