كورونا في 24 ساعة| "أوميكرون" يثير رعب العالم.. ومصر تسجل 62 وفاة جديدة

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، خروج 639 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.

62 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

مصطفى الفقي: "من الوارد أن تكون كورونا مؤامرة.. لكن لا يمكن التعويل على ذلك"

ألمانيا: احتمال التصويت على مشروع إلزامية التطعيم قبل نهاية العام

الصحة العالمية: حظر السفر لن يمنع انتشار متحورة "أوميكرون"

مسؤولة بالصحة الأمريكية يلمح لاحتمالية تشديد قواعد السفر لمكافحة أوميكرون

"عدد محدود من المصلين والحجز مسبق".. الكنيسة الأرثوذكسية تكشف طريقة الصلاة في فترة صوم الميلاد

الصحة السعودية: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدي لكورونا وتحوراته

بينها مصر.. السعودية ترفع تعليق السفر المباشر عن 6 دول غدًا

سويسرا تخطط لتشديد قيود كورونا

الصحة: أغلب المصابين بمتحور أوميكرون الجديد من غير الملحقين

فيتنام: نعمل عن كثب مع الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة "أوميكرون"

بريطانيا تنفي وجود خطط لفرض إغلاق جديد إثر انتشار كورونا

"أوميكرون" يثير الرعب.. خطط جديدة لمواجهة المتحور باللقاحات

هل ظهر متحور أوميكرون في هولندا قبل اكتشافه في جنوب أفريقيا؟

كيف يمكن اكتشاف الإصابة بمتحور أوميكرون؟

إسبانيا تحظر الرحلات الجوية القادمة من 7 دول أفريقية بسبب "أوميكرون"

بوتين يوجه بإعداد خطة عمل محدثة تتعلق بالمتحور "أوميكرون"

سول: نعيد النظر في استضافة "الأمم المتحدة لحفظ السلام" وسط تفشي "أوميكرون"

ألمانيا.. احتجاجات حاشدة ضد تدابير مكافحة كورونا