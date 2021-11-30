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إسبانيا تحظر الرحلات الجوية القادمة من 7 دول أفريقية بسبب "أوميكرون"

07:17 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
إسبانيا تحظر الرحلات الجوية القادمة من 7 دول أفريقية بسبب "أوميكرون"

الخطوط الجوية الاسبانية

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت إسبانيا حظر الرحلات الجوية القادمة من 7 دول أفريقية بسبب المتغير الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" الذي اكتشف مؤخرًا، وذلك بدءًا من بعد غد الخميس وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وقالت كبيرة المتحدثين باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريجيز، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمدريد أوردت قناة (سي إن إن) الأمريكية مقتطفات منه، إنه سيتم حظر الرحلات الجوية القادمة من (جنوب أفريقيا - زيمبابوي - ناميبيا - بوتسوانا - ليسوتو - إيسواتيني - موزمبيق) مع استثناء الرحلات الجوية لإعادة المواطنين الأسبان أو المقيمين للبلاد، مضيفة أن هذا الإجراء يعد تدبيرًا وقائيًا.

وكانت إسبانيا قد أكدت أمس اكتشاف أول إصابة بالمتحور أوميكرون لرجل (يبلغ من العمر 51 عامًا) عاد 28 نوفمبر الجاري من جنوب إفريقيا وتوقف مؤقت في أمستردام، وذلك بحسب بيان صدر عن الحكومة الإقليمية في مدريد.

هذا المحتوى من

Asha
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