فيتنام: نعمل عن كثب مع الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة "أوميكرون"

فيتنام - (أ ش أ)

أكد وزير الصحة الفيتنامي نجوين تان لونج اليوم الثلاثاء أن بلاده تعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية المختصة بمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وأشار لونج - في تصريحات له أوردتها وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية - إلى أنه اعتبارا من صباح اليوم 30 نوفمبر، لم تسجل فيتنام أي حالة إصابة بالمتغير الجديد من كورونا.

وعقد وزير الصحة اليوم اجتماعا مع ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونج بارك، والمدير الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في جنوب شرق آسيا جون ماك آرثر، إلى جانب مدير برنامج الأمن الصحي العالمي التابع للولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام ماثيو مور، بحثوا خلاله التهديدات التي باتت تشكلها السلالة الجديدة من الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد طالبت الحكومة الأسبوع الماضي بوقف الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق، وكذلك تعليق إصدار التأشيرات للمسافرين القادمين من هذه البلدان.