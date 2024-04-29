"التموين" تسلم السلعَ المدعمة للمنافذ استعدادًا لصرفها لأصحاب البطاقات

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم المنافذ وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين السلعَ المدعمة؛ استعدادًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر أبريل 2024؛ حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر.

ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 سلعة على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، في إطار الحرص على استمرار دعم أصحاب البطاقات؛ خصوصًا محدودي الدخل والأُسر الأولى بالرعاية.