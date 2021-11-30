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بينها مصر.. السعودية ترفع تعليق السفر المباشر عن 6 دول غدًا

11:02 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
بينها مصر.. السعودية ترفع تعليق السفر المباشر عن 6 دول غدًا

السعودية

الرياض - أ ش أ:

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه ابتداءً من غد الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى البلاد عن (6) دول معلق القدوم منها هي: (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، والهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وشددت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء- على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ (72) ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.

وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في السعودية.

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