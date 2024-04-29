مصدر يكشف موعد التشغيل التجريبي للركاب بمحطات مترو الخط الثالث بـ"الجيزة"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن موعد التشغيل التجريبي لمحطات مترو الخط الثالث للركاب خلال الأيام القادمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه المقرر حتى الآن من المحافظة افتتاح محطات "بولاق الدكرور - جامعة القاهرة - جامعة الدول - وادي النيل – التوفيقية"، خلال 10 أيام من الآن.

وأوضح المصدر أن التأخير في افتتاح محطات مترو الخط الثالث بالجيزة يعود إلى استمرار المحافظة في أعمال تطوير محيط المحطات، لافتًا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في هذا التطوير وتقوم حاليًا بإنهاء الأعمال الأخيرة.

وأكد المصدر، أنه في حالة التأخير القصوى في انتهاء تطوير محيط محطات المترو، سيتم افتتاح المحطات خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا من الآن.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر افتتاح محطات مترو الخط الثالث بالجيزة رسميًا يوم 30 يونيو القادم، مع إمكانية حدوث تغيير طفيف في ذلك الموعد.

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