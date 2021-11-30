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بريطانيا تنفي وجود خطط لفرض إغلاق جديد إثر انتشار كورونا

08:49 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
بريطانيا تنفي وجود خطط لفرض إغلاق جديد إثر انتشار كورونا

السلالة الجديدة تشدد عزلة بريطانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وجود خطط لفرض حالة إغلاق أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في بلاده فضلا عن رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، واصفاً إياها بالأمر "المستبعد للغاية".

وأضاف جونسون، في كلمة اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن بدء برنامج التعزيز (الجرعات المعززة من لقاحات كورونا) سيبدأ حسب العمر وسيكون هنالك أكثر من 1500 صيدلية في إنجلترا تقدم هذه اللقاحات.

وأعلن جونسون إتاحة الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن حوالي 18 مليون شخص حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاح في أنحاء المملكة المتحدة بالفعل.

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