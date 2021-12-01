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معرض إيديكس 2021.. مؤتمر صحفي مصري إماراتي

09:57 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
معرض إيديكس 2021.. مؤتمر صحفي مصري إماراتي

إيديكس 2021

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

يعقد الآن مؤتمر مصرى إماراتي مشترك، على هامش فعاليات معرض إيديكس 2021، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزیر الدولة للإنتاج الحربي، والعمید ركن المھندس خلیفة علي الكعبي، رئیس الإدارة التنفیذیة للتكنولوجیا والصناعات الدفاعیة الاماراتية، بالاضافة إلى مطر علي الرمیثي، رئیس مجلس الإدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعیة، والفريق عبد المنعم التراس، رئیس مجلس إدارة الهيئة العربیة للتصنیع، و حمد المرار، رئیس قطاع الصواریخ والأسلحة بشركة ایدج الإماراتية.​

ویھدف المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعیة إلى تعزیز التعاون بین البلدین وفتح أبواب الفرص أمام شركات الدفاع الوطني العارضة في معرض إیدیكس، كما یھدف كذلك إلى توفیر منصة للشركات لترویج منتجاتھا وخدماتھا وتطویرھا وفقًا للمعاییر الدولیة من حیث الجودة والأسعار.

إيديكس 2021 مصر الإمارات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي

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