السفر خلال ساعات.. تعرف على اللقاحات المعتمدة بالسعودية للحصول على كافة التأشيرات

كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة المقبلة، في استقبال أولى الرحلات من الدول مسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها.

وتطبق المملكة، الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 و3 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء 1 ديسمبر 2021.



وشمل القرار السعودي، فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر اعتبار من التاريخ المذكور أعلاه.

ويرصد "مصراوي" اللقاحات المعتمدة بالسعودية ومنظمة الصحة العالمية للحصول على كافة التأشيرات وخاصة تأشيرة العمرة، على النحو التالي:



اللقاحات المعتمدة داخل المملكة: (فاييزر بيونتك - موديرنا - اكسفوبد استرازينيكا - جانسن) على أن يدخل المملكة بدون حجر مؤسسي.



اللقاحات المعتمدة للدخول إلى المملكة:

(سينوفارم - ساينوفاك - أي لقاح آخر معتمد للصحة العالمية) على أن يدخل حجر مؤسسي ٣ أيام مع عمل PCR في اليوم الثالث.

تنويه:

يشترط جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.

- لا يمكن التقدم بطلب جديد حال وجود طلب قائم.

- قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل:



وكان المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل اشتراطات قدوم المعتمرين من خارج السعودية لأداء العمرة، عقب فتح الطيران المباشر لمصر ورحلات العمرة أمام المصريين.



وجاءت الاشتراطات على النحو التالي:

- يشترط التحصين بجرعتين لكافة الخارجين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة.

- أن يكون الشخص القادم إلى المملكة مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين، قبل إصدار تأشيرة العمرة، حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

- معتمري الخارج القادم بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة:

السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون تطبيق الحجر المؤسسي.



- معتمري الخارج القادم بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية:

تطبيق الحجر المؤسسي في مقر إقامتهم بالمملكة لمدة 3 أيام على المعتمرين، وبعد مضي 48 ساعة من تاريخ بدء الحجر المؤسسي، يتم تقديم شهادة فحص مخبري "PCR" سلبية حتى يتوجه مباشرة لأداء مناسك العمرة.

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