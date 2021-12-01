طقس أول يوم من ديسمبر.. أمطار وبرودة ورياح واضطراب ملاحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس أول يوم من شهر ديسمبر.

ويشهد طقس اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا،

بارد على كافة الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وارتفاع الموج من (٤.٥ : ٣) متر.