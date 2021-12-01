Masrawy logo white

فيروس كورونا.. بدء إتاحة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة المعززة

08:30 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
فيروس كورونا.. بدء إتاحة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة المعززة

.. بدء إتاحة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة الم

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 في إتاحة الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك وفق تصريحات سابقة للمستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، بأنه سيتم إتاحة التسجيل عبر موقع الوزارة لتلقي الجرعة الثالثة ابتداء من أول ديسمبر.

كان مجلس الوزراء قرر منح الجرعة الثالثة للقاح كورونا لفئات معينة بناء على توصية من الدكتور خالد العناني، القائم بأعمال وزير الصحة.

وقال نادر سعد إن الجرعة الثالثة ستمنح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية.

وأشار إلى أن الجرعة الثالثة ستمنح بعد مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية، كون الفعالية تضعف والشخص يصبح معرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وذكر أن عدد الأشخاص المستحقة يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و150 ألف شخص.

جرعة ثالثة لقاح كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

الخبر التالى:

تصل لـ30%.. أكاديمية مصر للطيران تعلن عن تخفيضات على خدمات التدريبات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد: كتلة هوائية أوروبية تضرب البلاد وانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا