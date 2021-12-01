فيروس كورونا.. بدء إتاحة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة المعززة

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 في إتاحة الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك وفق تصريحات سابقة للمستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، بأنه سيتم إتاحة التسجيل عبر موقع الوزارة لتلقي الجرعة الثالثة ابتداء من أول ديسمبر.

كان مجلس الوزراء قرر منح الجرعة الثالثة للقاح كورونا لفئات معينة بناء على توصية من الدكتور خالد العناني، القائم بأعمال وزير الصحة.

وقال نادر سعد إن الجرعة الثالثة ستمنح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية.

وأشار إلى أن الجرعة الثالثة ستمنح بعد مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية، كون الفعالية تضعف والشخص يصبح معرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وذكر أن عدد الأشخاص المستحقة يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و150 ألف شخص.