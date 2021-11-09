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القوى العاملة: الإمارات تعلن 8 خطوات لإصدار تصاريح الإقامة

09:00 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
القوى العاملة: الإمارات تعلن 8 خطوات لإصدار تصاريح الإقامة

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة أوضحت أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels، محددة خطوات إصدار تصاريح الإقامة:

1- بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية).

2- أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

3- واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة.

4- وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها.

5- وتسديد الرسوم، وتقديم طلب بطاقة الهوية.

6- وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

7- ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر.

8- وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

محمد سعفان وزارةو القوى العاملة خطوات إصدار تصاريح الإقامة الإمارات

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