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​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

05:00 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمَان، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، دوالا، الدوحه، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، امستردام، ميونيخ، نيويورك، برلين، موسكو، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الكويت، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا)، و16 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

الرحلات الجوية شركة مصر للطيران فيروس كورونا

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