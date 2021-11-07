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أهالينا 4.. رئيس حي المطرية يكشف مخطط تطوير منطقة المسلة

11:41 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
أهالينا 4.. رئيس حي المطرية يكشف مخطط تطوير منطقة المسلة

منطقة المسلة - أرشيفية

كتب- محمد نصار:

كشف حسام لبيب، رئيس حي المطرية، تفاصيل تطوير منطقة المسلة الموجودة في نطاق الحي.

وقال لبيب، لمصراوي، اليوم الأحد، إن هذه المنطقة تمتد على مساحة 54 فدانا ومن المقرر إقامة منطقة سكنية فيها.

وأضاف رئيس الحي، أنه سيتم إقامة منطقة أهالينا 4 من أجل نقل سكان المناطق غير الآمنة وذلك استكمالا لجهود المحافظة في تطوير المناطق غير الآمنة.

وأشار حسام لبيب، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء حوالي 39 عمارة سكنية، موضحا أنه سيكون بها جزء استثماري.

وتابع رئيس الحي: هذه المنطقة المحيطة بالمسلة عانت من الإهمال وكان بها تجمعات كبيرة من القمامة والتي تم رفعها وإخلاء المنطقة استعدادا لتنفيذ المشروع.

وأكد رئيس حي المطرية، على أنه من المقرر الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من تاريخ بدايته على أرض الواقع.

منطقة المسلة حسام لبيب حي المطرية مخطط تطوير منطقة المسلة

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