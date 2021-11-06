الأهلي والسلفيون و"صيدلي يقرأ القرآن".. 8 تصريحات لإبراهيم عيسى أثارت الجدل

كتب- مينا غالي:

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح تساءل فيه قائلًا: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

التصريح ليس الأول الذي يثير فيها "عيسى" الجدل عبر ظهوره الإعلامي أو الصحفي.. في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" أبرز المواقف التي أثار فيها إبراهيم عيسى الجدل على النحو التالي :

1- قال في برنامجه حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، إن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة، قائلًا: "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وتابع عيسى: "مثلًا عندما يتخرج طلبة، طلبة علوم برضه بعقل ميكانيكي ينتهي به الأمر أنه.. أنا أحيانًا كثير لما بدخل الأجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب اللي قاعد الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك.. لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟ مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟"

2- في 5 سبتمبر الماضي، أثارت التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى عن النادي الأهلي عبر برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يبث عبر قناة القاهرة والناس، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد خلالها أن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر.

3- في 15 سبتمبر الماضي، عاد لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بمقال قديم سبق له نشره في جريدة التحرير بتاريخ 13 ديسمبر 2012، بعنوان "ليت مصر كلها أهلي"، تغزّل خلاله في النادي الأهلي ومدى انضباطه، حيث تم انتشار المقال على نطاق واسع بعد أيام من تصدره التريند عقب حلقته عن فوز الزمالك بالدوري، والتي قال خلالها إن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية استخدمها هتلر في الحرب االعالمية الثانية.

4- تقدم حزب مستقبل وطن بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضده ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، حول ما تضمنته حلقة البرنامج يوم 24 فبراير 2021، ما اعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.

5- في سبتمبر الماضي، أثار الجدل في عبر السوشيال ميديا، بعدما اقترح تدريس نصوص من الديانة المسيحية واليهودية، أسوة بما يتم تدريسه من مقتطفات بالدين الإسلامي، خلال حفل الاستراتيجية الوطنية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالدولة بالتكامل مع المسار القومي المصري، الذي يرسخ بمباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

6- طالب خلال كلمته بنفس الحفل، بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية وقصر الدعم على طفلين فقط للأسرة.

7- في أكتوبر الماضي، أثار الجدل بعد حديثه عن أن النادي الأهلي مخترق من جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما غريمه الزمالك مخترق من السلفيين، وقال عيسى خلال برنامجه التلفزيوني "حديث القاهرة"، إنه يمكنه إثبات هذا الأمر بوقائع وتوجهات وحسابات.

8- في أكتوبر 2019، قال إن نصر أكتوبر تحقق حينما لم يكن في مصر سلفيون يكفرون البلد وكان قيادات الإخوان في السجون أو هربين خارج البلاد وكانت الجماعة نفسها عدة عائلات متناثرة تخفي ولاءها الإخواني.

وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "حين تمكن السلفيون من مصر وعاد الإخوان فيها وإليها كان القتل والدم والاغتيال في 6 أكتوبر 81".