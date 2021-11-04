

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكري - منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف "التابعة لمدينة نصر" – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

وبحسب بيان، اليوم الخميس، يكون ذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الجمعة الموافق 5/11/2021 وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 6/11/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.