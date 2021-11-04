في ذكرى اختياره بطريركًا.. ماذا حدث في القرعة الهيكلية التي جاءت بالبابا تواضروس على رأس الكنيسة؟

كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى العيد التاسع للقرعة الهيكلية لاختيار البابا تواضروس الثاني، بطريركًا للكرازة المرقسية، خلفًا للبابا شنودة الراحل، وهو البابا رقم 118 في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية.

وهنأ المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، قداسة البابا تواضروس بعيد اختياره رئيسًا للكنيسة، حيث نشر منشورًا يحمل صورة البابا وكتب عليها عبارة "9 سنوات من المحبة والرعاية والتعليم".

كما هنأ المركز الثقافي القبطية الأرثوذكسي، البابا تواضروس بعيد تنصيبه، وكتب عليها عبارة: "٩ أعوام علي اختيار قداسة البابا تواضروس الثاني ..كل عام وقداسة البابا والكنيسة بخير .. وإلى مُنتهى الأعوام."

ويوم الأحد 4 نوفمبر من عام 2012، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تولى أسقف عام إيبارشية البحيرة الأنبا تواضروس آنذاك، وتجليسه على الكرسي البابوي البطريرك الـ118 من بابوات الإسكندرية.

وتعد رتبة "البابا" هى أعلى الرتب الكهنوتية وهو لقب يطلق على رؤساء أساقفة الكنيسة القبطية وهى كلمة من الأصل القبطي وتقسم إلى شقين (بي، آبا) وتعني الأب أي كل من يعول ويتولى مسئولية الرعية وأول من استخدم هذا اللقب هو القديس إنيانوس البطريرك الثاني.

وقبيل إعلان النتجية النهائية أعلن الأنبا باخوميوس القائم بأعمال البطريرك ومتمم القرعة الهيكلية حينها، حصول ثلاثة رموز قبطية أعلى كرسى الكرازة وهم نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الحالي، والقمص رافائيل آفامينا الراهب بدير الشهيد مارمينا من بين الخمسة المرشحين لتجري بينهم القرعة الهيكلية.

وفي يوم القرعة الهيكلية، أقيم القداس الإلهي بحضور لفيف من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة والرسمية وكذلك السفراء، وتم وضع أسماء الشخصيات الثلاثة التي ترشحت للقرعة في إناء زجاجي على مذبح الكنيسة للصلاة من أجل اختيار "الراعي الصالح"، أعقبه بدء مراسم القرعة الهيكلية البطريرك الجديد وتتم بعد التصفيات القبل نهائية لأولى ثلاثة.

ومع حلول لحظة اختيار البابا تواضروس الثاني، قام الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركي حينها، باختيار الطفل "بيشوي جرجس مسعد" ليتمم مراسم القرعة على الخورس الذي يضم مذبح الكاتدرائية المرقسية الكبرى، ثم قام بتلاوة جزء من الإصحاح الأول من سفر عمل الرسل، ومع ترديد لفيف من خورس الشمامسة والآباء الكهنة وشعب الكنيسة للألحان، قام الأنبا باخوميوس بتعصيب أعين الطفل بيشوي ليختار إحدى الكرات الزجاجية التي تحمل اسم البطريرك الجديد، وبالفعل اختار الكرة التي تحمل اسم الأنبا تواضروس.

وأعلن الأنبا باخوميوس اسم الأنبا تواضروس، ليضاف إلى تاريخ بطاركة الإسكندرية ليكون البابا تواضروس الثاني رقم 118 ليتبع البابا تواضروس الأول الـ45 في بابوات الإسكندرية .

ثم طلب الأنبا باخوميوس من أصحاب النيافة و الأساقفة وأعضاء المجلس الملي للأٌقباط الارثوذكس ولجان الانتخابات و الترشيحات مع مساعد رئيس الجمهورية آنذاك للإمضاء على المحضر المتتم والمعلن القانوني لتولي البابا الكرسي الرعوي.

وتعتبر القرعة الهيكلية هى إحدى التقاليد القبطية الخاصة بتعيين بطريرك الكرازة المرقسية وقد وجدت فكرتها إثارة الجدل القبطي حتى جاءت القرعة لانتخاب مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس الـ116 في عهد رئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات، وتبعه انتخاب مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث والذي رحل في مارس 2012 ليخلفه البابا تواضروس الثاني البطريرك الحالي.