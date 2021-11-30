كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فى جميع مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية.

ويستوجب على أولياء الأمور التسجيل لأبنائهم على الموقع الإلكترونى المخصص للحصول على اللقاح.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لمصراوي، إن الأطفال فى تلك الفئة العمرية سيتم تطعيمهم بلقاح فايزر، وسيتم تسجيل السن على الموقع المخصص للتسجيل، وعقب التسجيل ستصل رسالة هاتفية لإبلاغ المتقدم بمكان وموعد تلقى الجرعة، وأشار إلى أن إقرار ولى الأمر شرط التلقيح فى تلك الفئة وبدونه لن يتم تطعيم الطفل.

خطوات التسجيل للقاح كورونا

وفيما يلي خطوات تسجيل لقاح كورونا:

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا المستجد.. اضغط هنا

ـ تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم، ومنها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على الهاتف المحمول الخاص به، للتأكد من صحة الرقم.

ـ اختيار المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، التي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ يراعى عند التقديم للحصول على لقاحات كورونا، فيما يخص القطاع الطبي، تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله.