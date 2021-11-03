مستند.. اقتراح برغبة لوزير التعليم بشأن استحداث مادة دراسية بعنوان "هوية مصر"

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اقتراحًا برغبة موجه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن استحداث مادة لمراحل التعليم ما قبل الجامعي بعنوان "هوية مصر".

وشارك النائب عمرو عزت في الدراسة، أعضاء التنسيقية، و توضح أهداف مادة "هوية مصر" وقدرتها على بناء الشخصية المصرية التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدمت الدراسة كافة الطرق وآليات دراسة هذه المادة لطلاب المدارس وأهمية أن تكون جزء من المناهج الهادفة لتحقيق استراتيجية مصر نحو المستقبل.