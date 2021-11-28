طارق الأدور يكشف السبب الحقيقي وراء اعتذاره عن الإشراف على القسم الرياضي بـ"الجمهورية"

كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور طارق الأدور، المشرف على القسم الرياضي بجريدة الجمهورية، والذي تم قبول اعتذاره عن المنصب مؤخرًا، عقب أزمة الغلاف المسئ الذي نُشر بالجريدة في عدد الجمعة الماضية، السبب الحقيقي وراء اعتذاره عن الاستمرار في الإشراف على القسم الرياضي بالجريدة.

وقال الأدور في تصريحات لمصراوي، إنه لم تتم إقالته على خلفية أزمة الغلاف، لكنه هو من تقدم باعتذار مسبق منذ شهر أكتوبر الماضي عن الإشراف على القسم لـ"أسباب خاصة" وليس من بينها أزمة الغلاف.

وأضاف الأدور، أنه تم قبول الاعتذار أخيرًا، ومن ثم اعتذر عن مهام المنصب رسميًا، والذي كان يتولى مهامه منذ عدة سنوات.

وأصدر عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، قرارًا بقبول اعتذار الكاتب الصحفي طارق الأدور عن الاستمرار في الإشراف على القسم الرياضي بالجريدة، وتكليف يحيى علي بمهام مستشار رئيس التحرير لشؤون الرياضة، وتكليف أحمد زهران بمهام الإشراف على القسم الرياضي إلى جانب رئاسته للقسم.

وقال توفيق في نص قراره: "في إطار حرص الجمهورية على التطوير الدائم وإعلاء القيم الرياضية الثابتة وتحقيق الأهداف المرجوة من الصحافة الرياضية في نبذ التعصب والتشجيع المثالي، تقرر الآتي:

1- قبول اعتذار الكاتب الصحفي طارق الأدور عن الاستمرار في الإشراف على القسم الرياضي بالجريدة.

2- يُكلف الزميل يحيى علي بمهام مستشار رئيس التحرير لشؤون الرياضة.

3- يتولى أحمد زهران بمهام الإشراف على القسم الرياضي إلى جانب رئاسته للقسم.

4- يتولى الزيل عبد الناصر سليمان رئاسة القسم الرياضي، إلى جانب قيامه بمهام الإشراف الكامل على القسم لحين عودة الزميل أحمد زهران.

جاء ذلك بعدما نشر الجمهورية الرياضي في عدد الجمعة الماضية، غلافًا أثار استياء عدد كبير من رواد السوشيال ميديا واتهموا الجريدة بإثارة التعصب، حيث نشر صورة لكيروش مدرب المنتخب الوطني وهو يذبح طارق حامد وزيزو وقفشة ومحمد شريف ورمضان صبحي بالسكين وعليها عبارة "كيروش دبح القطة".