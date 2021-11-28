للمصريين.. "إزاي تسافر السعودية في 6 خطوات بعد فتح الطيران المباشر"؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن خطوات وآليات السفر إلى المملكة العربية السعودية، بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية إبتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق (1) ديسمبر 2021.

واستعرض حنفي في تصريحات لمصراوي، بعض الإجراءات التي يجب أن تتبع قبل السفر وعند الوصول إلى المملكة على النحو التالي:

1- عمل مسحة (pcr) لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ (72) ساعة.

2- التسجيل على منصة (قدوم) الإلكترونية قبل السفر.

3- الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها.

4- إذا كان محصنا بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة الـ (QR).

5- إذا كان غير محصنا عليه أخذ أول جرعة تطعيم عند وصوله المملكة خلال مدة الحجر الصحي المؤسسي.

6- أخيراً عمل مسحة (pcr) في اليوم الـ 5 من الحجر الصحي المؤسسي.

واعتبر حنفي، أن فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية خطوة موضع ترحيب كبير لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية أو حتى المصريين الموجودين خارج المملكة الذين يرغبون في القدوم إليها.

من جانبه، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن قرار فتح الطيران "سار" لجميع الفئات وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر "ترانزيت"، بعدما كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين وهذه فئة غير قليلة والتي تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات.

وأضاف رجائي لمصراوي، أن المستفيدين من هذا القرار أيضا: أصحاب الأعمال السعوديين والذين جمدوا إجراءات استخراج تأشيرات عمل جديدة مما أثر بالسلب على سير أعمالهم، كما يستفيد من القرار، أصحاب تأشيرات الزيارة من غير فئات الكوادر الطبية والمعلمين حتى يتم لم شمل العائلات واستقرارها دون الحاجة الى عودة العامل إلى مصر واصطحاب عائلته أو السفر ترانزيت.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

اقرأ أيضا:

- السعودية تعلن فتح الطيران المباشر إلى مصر

- بعد فتح الطيران لمصر.. تعرف على الفئات المستفيدة من قرار السعودية