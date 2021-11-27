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غلق شارع الأهرام.. فيديو توضيحي لمسار التحويلة المرورية البديلة

10:30 ص السبت 27 نوفمبر 2021
غلق شارع الأهرام.. فيديو توضيحي لمسار التحويلة المرورية البديلة

غلق شارع الهرم

كتب- محمد نصار:

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو توضيحي لمسار التحويلة المرورية البديلة لغلق شارع الأهرام بسبب تنفيذ أعمال مترو الأنفاق.

وقالت المحافظة، إن الفيديو يكشف مسار التحويلة المرورية الرابعة البديلة عن غلق شارع الهرم في المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج المواجهة لسنترال الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية نحو ميدان الجيزة وذلك لإنشاء وحفر محطه مترو أنفاق المطبعة ضمن الخط الرابع للمشروع الجاري تنفيذه بشارع الأهرام.

غلق شارع الأهرام التحويلة المرورية الجيزة شارع الأهرام

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